الدفاع الكورية الجنوبية تنفق 10.2 مليار وون في مناورات عسكرية مع أمريكا

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أفادت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن سول أنفقت 10.2 مليار وون كورى (أى ما يعادل 8.5 مليون دولار أمريكى) على التدريبات العسكرية المشتركة التى أجرتها مع الولايات المتحدة منذ عام 2016.

وقالت الوزارة (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن سول انفقت 4.3 مليار وون في عام 2016، بما في ذلك 2.2 مليار وون في تدريبات " كي ريزولف" و2.1 مليار وون في تدريبات أولجي لحماة الحرية، بينما تم إنفاق 3.5 مليار وون في العام التالي على التدريبين السنويين، وفقًا للبيانات المقدمة لجلسة المراجعة البرلمانية .

وفي العام الماضي، تم إجراء مناورات كي ريزولف فقط وأنفق الجنوب 1.26 مليار وون على المناورات، حيث ألغى الحليفان تدريبات أولجي لحماة الحرية، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ما سماه "الألعاب الحربية" مع الجنوب.

وفي هذا العام أيضا، أجرى الحليفان مناورات مشتركة تسمى "19-1 دونج مينج" في مارس، وأنفق الجنوب 1.16 مليار وون عليها، بحسب البيانات.