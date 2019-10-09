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الخارجية الهولندية تستدعى السفير التركى بعد هجوم بلاده على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:05 م
الخارجية الهولندية تستدعى السفير التركى بعد هجوم بلاده على سوريا العدوان التركى على سوريا
رويترز

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اعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن استدعائها السفير التركي بعد هجوم بلاده على سوريا.

كما افاد مراسل التليفزيون السورى، أن قوات الاحتلال التركى، قصفت سد المنصورة فى محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، والذى يوفر مياه الشرب لمليونى شخص.
 
وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.
 
وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
 
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.
 
 
 
 

تركيا

سوريا

السفير التركي

الحسكه

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