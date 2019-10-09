الخارجية التركية تستبق تداعيات عدوانها على سوريا باستدعاء السفير الأمريكى بأنقرة

رويترز

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الامريكى فى أنقرة، و ذلك لاطلاعه على العدوان التركى على سوريا.

يأتي ذلك، بعد وقت قصير على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن بلاده وحلفاءها من قوات المعارضة السورية بدأوا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، مضيفا أن الهدف منها هو القضاء على "ممر الإرهاب" على حدود تركيا الجنوبية.

وأضاف أردوغان أن الهجوم الذي يحمل اسم "عملية نبع السلام" يستهدف أيضا القضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وتابع قائلا على تويتر "مهمتنا هي منع إقامة ممر للإرهاب في الجهة المقابلة من حدودنا الجنوبية وإحلال السلام بالمنطقة... سنحافظ على وحدة الأراضي السورية وسنحرر المجتمعات المحلية من الإرهابيين".