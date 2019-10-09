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الحكومة الألمانية تعرب عن أسفها إزاء حادث إطلاق النار فى مدينة هالى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:34 م
الحكومة الألمانية تعرب عن أسفها إزاء حادث إطلاق النار فى مدينة هالى المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت
أ ش أ

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، عن أسفه إزاء حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الأربعاء بالقرب من معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد، وأسفر عن مقتل شخصين.

وكتب سايبرت في تغريدة على "تويتر" "بشأن الأنباء المروعة الواردة من مدينة هاله فإننا نأسف لمقتل شخصين، ونأمل في أن تلقي قوات الأمن القبض على المهاجم أو المهاجمين قريبا، ومن المهم اتباع تعليمات شرطة المدينة كي لا يصاب أحد آخر بأذى".

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق ضبط مشتبه به على خلفية الحادث، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن دوافع الهجوم لم تعرف بعد، ويجري تكثيف عملية البحث عن الجناة.

وأفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أنه وفقا لمعلومات حصلت عليها فقد حاول المهاجمون اقتحام المعبد اليهودي الذي تجمع فيه ما بين 80 إلى 100 مصلي للاحتفال بعيد الغفران أحد أهم الأعياد اليهودية، ووصل المهاجمون إلى بوابة المعبد لكنهم لم يتمكنوا من تجاوزها ففتحوا النار بالأسلحة الآلية على البوابة وإحدى النوافذ، ثم فتحوا النيران على المشاة ما أسفر عن مقتل رجل وامرأة وإصابة اثنين آخرين، ثم هرب أحد المهاجمين مستقلا سيارة وألقت الشرطة القبض على آخر.   


الحكومه الالمانيه

المتحدث باسم الحكومه الالماانيه

مدينه هالى

اطلاق نار فى هالى

حوادث المانيا

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