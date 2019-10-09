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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:36 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمنها القرار، بمحافظة القاهرة مؤسسة "شباب بيحب الخير للمساعدات والخدمات والتنمية"، ومؤسسة عبير الحياة للتنمية، ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، وجمعية الرعاية الاجتماعية بحلوان، وجمعية المبرات الإسلامية بحلوان، وجمعية العاملين بالرعاية والتنمية الاجتماعية بحلوان، وجمعية البركة المحمدية.

وبمحافظة شمال سيناء جمعية مسجد الرحمن بالعريش، وجمعية الخلفاء الراشدين بالعريش، وجمعية حقوق المرأة السيناوية، وجمعية أولادي بالعريش، وجمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد.

 وبمحافظة قنا جمعية الرواد لتنمية المجتمع بالخطارة(بنقادة)، وجمعية رؤى للتنمية بالمشاركة، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بفرشوط، وبمحافظة بني سويف جمعية الراشدين للتنمية الاجتماعية(مركز اهناسيا)، وجمعية تطوير القرية وحماية المستهلك بقاي(مركز اهناسيا).

وبمحافظة الأقصر جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية، وبمحافظة أسيوط جمعية الفردوس للتنمية المستدامة، جمعية تنمية المجتمع بصدفا، وبمحافظة الغربية مؤسسة د.عبد الأحد جمال الدين للتنمية بشرشابة (زفتي)، وبمحافظة الإسماعيلية جمعية المروة للرعاية وتنمية المجتمع، وبمحافظة الفيوم الجمعية الفاطمية للتنمية والتطوير، وبمحافظة المنيا جمعية الإيمان والعلم الإسلامية بسمالوط، وبمحافظة البحيرة جمعية الهدي الإسلامي لتنمية المجتمع بالمراكبية(كفر الدوار)، وبمحافظة سوهاج جمعية شباب وطن لتنمية المجتمع، وبمحافظة أسوان جمعية العاشر من رمضان الخيرية بدهميت.

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات (1)
 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات (2)
 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات (3)
 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام لعدد من المؤسسات (4)
 

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الجريدة الرسمية

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