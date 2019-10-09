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الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الغربية قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:26 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الغربية قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية
الغربية محمد طارق

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، الخاص بقيد جمعية أبناء الحداد للتنمية بمدينة بسيون بمحافظة الغربية .

 

وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/8/19 ، بشأن إجراءات جمعية أبناء الحداد للتنمية وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات .

 

تقرر قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية ، طبقا لأحكام القانون 70 لسنة 2017 ، تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم 2157 ، ميدان العمل " خدمات ثقافيةودينية وعلمية ، مساعدات اجتماعية ، رعاية الأسرة والطفولة والامومة ، أنشطة صحية ، أنشطة تعليمية ، الأسر المنتجة ، رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ، رعاية المسنين ، خدمة البيئة ، رعاية الشباب وتنمية المجتمعات محليا ".

 

وتدار المؤسسة من مجلس أمناء مكون من 9 أعضاء ، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو فى العام التالى ، حل المؤسسة وايلولة الأموال إلى " جمعية المحافظة على القرآن الكريم ببسيون " ، المادة الثانية تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالجريدة الرسمية .

 

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تضامن الغربية

الجريدة الرسمية

الجمعيات الأهلية

وكيل تضامن الغربية

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