الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الغربية قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية

الغربية محمد طارق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، الخاص بقيد جمعية أبناء الحداد للتنمية بمدينة بسيون بمحافظة الغربية .

وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2019/8/19 ، بشأن إجراءات جمعية أبناء الحداد للتنمية وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات .

تقرر قيد جمعية أبناء الحداد للتنمية ، طبقا لأحكام القانون 70 لسنة 2017 ، تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم 2157 ، ميدان العمل " خدمات ثقافيةودينية وعلمية ، مساعدات اجتماعية ، رعاية الأسرة والطفولة والامومة ، أنشطة صحية ، أنشطة تعليمية ، الأسر المنتجة ، رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ، رعاية المسنين ، خدمة البيئة ، رعاية الشباب وتنمية المجتمعات محليا ".

وتدار المؤسسة من مجلس أمناء مكون من 9 أعضاء ، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو فى العام التالى ، حل المؤسسة وايلولة الأموال إلى " جمعية المحافظة على القرآن الكريم ببسيون " ، المادة الثانية تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالجريدة الرسمية .