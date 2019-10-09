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الجامعة العربية تشارك فى ملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:55 م
الجامعة العربية تشارك فى ملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية أحمد أبوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبوالغيط وجه بإيفاد بعثة من الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019، والمقرر إجراؤها فى 13 أكتوبر الجارى، وذلك استكمالاً لمهمة بعثتها فى ملاحظة الجولة الأولى من تلك الانتخابات، والتى جرت فى 15 سبتمبر الماضى.
 
ويترأس بعثة الجامعة العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، السفير خليل الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة العربية.
 
وذكرت الجامعة العربية، فى بيان لها، أن البعثة ستضم فى عضويتها موظفين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى 6 جنسيات عربية هى : البحرين، والجزائر، والعراق، وسلطنة عمان، ومصر، واليمن، ولا يوجد من بينهم الجنسية التونسية لضمانا لحيادية ومصداقية البعثة.
 
وأضاف البيان، أن البعثة ستصل إلى الجمهورية التونسية بعد غد الجمعة ، ومن المتوقع أن تلتقى ببعض الجهات المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات والتى من ضمنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين أو ممثليهما بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدنى التى ستلاحظ الانتخابات.
 
وأوضح البيان، أن البعثة تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة فى الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.
 
وأشار البيان، إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدى عقب انتهائها من عملية الملاحظة، يتبعه التقرير النهائى الذى يتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرسال التقرير النهائى إلى الجهات المعنية فى الجمهورية التونسية.
 

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