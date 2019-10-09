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"التنمية الصناعية" تتلقى 48 طلبا للتوسع في المرحلة الأولى لمجمع البلاستيك بمرغم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:48 م
"التنمية الصناعية" تتلقى 48 طلبا للتوسع في المرحلة الأولى لمجمع البلاستيك بمرغم المهندس مجدى غازى
كتب إسلام سعيد

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كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تلقى الهيئة خلال المرحلة الماضية 48 طلبا من مستثمري المرحلة الأولى من مجمع الصناعات البلاستيكية للحصول على وحدات جديدة للتوسع الإنتاجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من مستثمري البلاستيك بالإسكندرية.
وأوضح أن عدد الوحدات الشاغرة في المجمع تصل لنحو 42 وحدة فقط ، مشيرا إلى أن الأولوية لتخصيص تلك الوحدات ستكون للتوسعات الخاصة بالمصانع القائمة في مرغم 1 سواء للوحدات الملاصقة أو غير الملاصقة
وأشار غازي إلى أن سيتم قبول جميع طلبات التوسعات المقدمة من أصحاب الوحدات القائمة ممن لديهم سجل صناعي ورخصة تشغيل حتى إذا تعدت مساحتهم الحالية عن 600 متر في حالة توافر وحدات شاغرة.
ونوه بأنه سيتم دراسة إعفاء المتقدمين للحصول على توسعات في المرحلة الأولى للمجمع من تقديم دراسات جدوى جديدة ، لافتا إلى أن طلبات الحصول على وحدات جديدة لأول مرة سيتم في المرحلة الثانية من مرغم.
يشار إلى أن مجمع مرغم مقام علي مساحة 25 فدان ويشمل 240 وحدة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر .
 
 

هيئة التنمية الصناعية

مرغم

الصناعات البلاستيكية

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