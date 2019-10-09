"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة استيراد القمح

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عروض الشركات التى تقدمت للمشاركة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة لاستيراد الأقماح من الخارج، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي طوال الوقت من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهرا.
"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة استيراد القمحالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:00 ص
صورة أرشيفية - قمح
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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عروض الشركات التى تقدمت للمشاركة فى المناقصة التى طرحتها الهيئة لاستيراد الأقماح من الخارج، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي طوال الوقت من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
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