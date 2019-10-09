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التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية إنشاء حساب ورفع مستندات مسابقة المعلمين 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:33 م
التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية إنشاء حساب ورفع مستندات مسابقة المعلمين 2019 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين فيديو يوضح طريقة إنشاء وتفعيل حساب ورفع المستندات ودفع رسوم فحص المستندات فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.



وأكدت وزارة التربية والتعليم: "يمكنك الآن مشاهدة الفيديو التوضيحى للمرحلة الأولى (إنشاء وتفعيل الحساب ورفع المستندات ودفع الرسوم) وجار تجهيز الفديوهات الخاصة بالمراحل الأخرى.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن نسبة العجز فى المعلمين وصلت إلى 320 ألف معلم هذا العام، مما دفعها إلى توفير أكثر من مليار جنيه التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال خدمات على أن تفتح الوزارة باب التعاقدات وتسجيل البيانات من اليوم الأربعاء ويتم تسليم المتعاقدين العمل خلال الشهر المقبل.


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

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