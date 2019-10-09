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التحقيق مع متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكروت الصراف الآلى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:08 م
التحقيق مع متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكروت الصراف الآلى كارت صراف آلى - ارشيفية
كتبت JJ أمنية الموجى

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تباشر نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال تجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، مبالغ مالية محلية وأجنبية، و عدد (11) فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم.

 

 

 


التحقيق مع متهم

تجميع مدخرات العاملين

اتجار بالعملة

الشئون المالية

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