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التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:00 ص
التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن أى موظف متزوج من سيدة غير عاملة سيسدد اشتراكًا قدره 4% من إجمالى دخله الشهرى، بالإضافة إلى بعض المساهمات البسيطة التى سيسددها المواطن عند الكشف.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدولة ستتحمل عن غير القادرين الاشتراكات والمساهمات كاملة، وهو ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية له.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى تكافلية تستهدف التغطية الصحية الكاملة والشاملة لجميع أفراد المجتمع المصرى وفقًا لأعلى معايير الجودة فى أداء الخدمات.


التأمين الصحى

الزوج

الزوجة

التأمين الصحى الشامل

الصحة

اشتراكات التامين الصحى

اليوم السابع بلس

اخبار

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