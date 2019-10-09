البرلمان الروسى بصدد تعليق رحلات العمل لأمريكا على خلفية استجواب نائبة روسية

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى "الغرفة الدنيا بالبرلمان الروسى" فياتشيسلاف فولودين أن المشرّعين الروس بصدد تعليق رحلات عملهم إلى الولايات المتحدة على خلفية استجواب النائبة البرلمانية الروسية إنجا يوماشيفا من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى فور وصولها مطار نيويورك بغرض التوجه لحضور منتدى "حوار فورت - روس" الأسبوع الماضي.

وأضاف رئيس البرلمان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرحلات ستبقى معلّقة لحين تقديم السلطات الأمريكية إيضاحات بشأن هذا الأمر وتقديم اعتذارهم .

وكانت السفارة الروسية فى واشنطن، قد أرسلت مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الأمريكية، تطالبها فيها بتقديم تفسير للأمر.