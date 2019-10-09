البابا تواضروس الثانى يغادر إلى باريس على رأس وفد كنسى

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجها على رأس وفد كنسى إلى العاصمة الفرنسية باريس .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، أن قداسة البابا تواضروس الثانى والوفد الكنسى المرافق له، قام بإنهاء إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة المتجهة إلى باريس .

وأكد الأنبا مارك فى تصريحات سابقة له، أن زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لفرنسا، تعد هى الأولى من نوعها، وتنقسم إلى زيارة رعوية يلتقى فيها بشعب الإيبارشية، ويدشن فيها العديد من الكنائس، وزيارة رسمية يلتقى خلالها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والبعثات الدبلوماسية بفرنسا.

وقام الأنبا مارك خلال الأشهر الماضية، التى استعدت فيها إيبارشية فرنسا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بوضع عدد من اللوائح والضوابط لزيارة البطريرك، والتى تضمنت تسجيل الأسماء بوقتًا كاف، مع اقتصار الشباب على من هم دون سن الـ35 ومن سن الـ18 عامًا على حضور اجتماع البطريرك.