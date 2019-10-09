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الادعاء الألمانى: توجد أدلة كافية على تورط اليمين المتطرف فى إطلاق النار بهالى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:51 م
الادعاء الألمانى: توجد أدلة كافية على تورط اليمين المتطرف فى إطلاق النار بهالى أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت متحدثة باسم الادعاء الفيدرالى الألماني، اليوم، الأربعاء، أنه توجد أدلة كافية على احتمال تورط اليمين المتطرف فى حادث إطلاق النار الذى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بمدينة "هالي" بشرق البلاد.

وألقت السلطات القبض على مشتبه على خلفية الحادث الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه وقع قرب معبد يهودي، فيما رفضت متحدثة باسم الشرطة تأكيد موقع الحادث، مشيرة إلى أن الشارع الذي وقع به الهجوم يضم كنيسة ومعبد يهودي ومقبرة يهودية أيضا، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

ولا زالت العمليات الأمنية جارية للبحث عن المزيد من المشتبهين المحتملين، فيما أعلنت الشرطة أنه سُمِع دوي طلقات نارية أيضا ببلدة "لاندسبرغ آم لش" التي تبعد 15 كيلو مترا عن "هالي" ولم يتضح بعد إذا كانت هناك صلة بين الحادثين.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت عن أسفه وانزعاجه من الحادث آملا أن تتمكن الشرطة من ضبط الجناة في أسرع وقت.   


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