الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية فلسطينية لتسهيل حركة التبادل التجارى والاستثمارات

كتب إسلام سعيد

أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة فلسطين الشقيقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية بما يمكنها من زيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلى والإقليمى.

وقال إن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ .

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع خالد العسيلى وزير الاقتصاد الفلسطيني والذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الوزاري المرافق محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء المصرى، وحضر اللقاء تامر الطيب المستشار التجارى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وقال الوزير إن المباحثات قد تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المسئولين فى الوزارتين لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وحل أى مشكلات قد تواجه إنسياب حركة التجارة .

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبصفة خاصة فى مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة فى مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية وإقامة المعارض.

ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد تناولت أيضاً رغبة الجانب الفلسيطينى فى زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية خاصة فى ظل جودتها العالية وسعرها التنافسى وهو الأمر الذى رحب به الجانب المصرى، حيث أشار نصار إلى إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على احتياجات السوق الفلسطيني من كافة السلع والمنتجات المصرية.

ومن جانبه أكد خالد العسيلى وزير الاقتصاد الفلسطيني أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد الأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين وهو ما يعكس قوة وعمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، وتأكيداً لمكانة مصر المتميزة لدى القيادة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال فى البلدين بما يعكس زيادة حجم التبادل التجارى خاصة وأن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم إيفاد عدد من رجال الأعمال لزيارة مصر قبل نهاية العام الجارى لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصرى.

وطالب العسيلى بدعم مصر لملف انضمام فلسطين إلى إتفاقية أغادير والتي تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس حيث ستسهم هذه الإتفاقية فى زيادة وإنسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الإتفاقية ودعا إلى أهمية توقيع المزيد من إتفاقيات التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وبصفة خاصة فى مجالات التعاون التقنى والتدريب الفنى والمهنى.