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الإمارات تفوز بالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية فى " إكسبو بكين"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:09 م
الإمارات تفوز بالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية فى " إكسبو بكين" الإمارات تتسلم جائزة أفضل حديقة خارجية
محمد عبد المجيد

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فاز جناح دولة الإمارات، فى معرض " إكسبو البستنة 2019 بكين" بالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية.
 
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى فوز الحديقة الخارجية لجناح الإمارات، الذى يتولى المجلس الوطنى للإعلام إدارته والإشراف عليه، بهذه الجائزة نظرا لتقديمها نموذجا ملهما فى تحويل الصحراء إلى واحة خضراء وبعدما نالت الحديقة إعجاب الزوار البالغ عددهم 1,5 مليون زائر.
 
وأشاد منصور إبراهيم المنصورى المدير العام للمجلس الوطنى للإعلام، بهذا الإنجاز وفوز جناح الدولة الذى جسد رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،  والذى آمن بأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ونهضة الإمارات.
 
وتعليقا على الإنجاز، قال منصور المنصورى، "ضمن الرؤية الراسخة بأهمية الزراعة واصلت القيادة المضى قدما نحو تطوير الزراعة التى يتكامل دورها مع الاستراتيجيات الوطنية كأداة للتنمية الشاملة والتنويع الاقتصادى فى الإمارات".
 
وأضاف، أن الجائزة تعكس النظرة الإستراتيجية المستقبلية، التى تبنتها القيادة لإحداث نقلة نوعية فى القطاع الزراعى، وتعد دليلا جديدا على عزيمة الإنسان الإماراتى على تخطى التحديات والصعوبات فى بيئة تتسم بظروف مناخية صعبة، وتحقيق تنمية زراعية أسهمت فى تعزيز مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية فى القطاع الزراعى.
 
و أكد المنصورى، أن مشاركة الإمارات فى معرض " إكسبو البستنة 2019- بكين" تعكس الحرص على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والصين، التى أسست على موروثات تحظى بالاحترام والثقة وتترجمها برامج عمل تكاملية فى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والبيئية والعلمية، موضحا أن العلاقة الإماراتية – الصينية، تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابى والبناء لتحقيق المصالح المشتركة فى شتى المجالات والقطاعات.
 

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