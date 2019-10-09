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الإمارات تزود القطاع الصحى فى الحديدة باليمن بشحنة أدوية جديدة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:00 ص
الإمارات تزود القطاع الصحى فى الحديدة باليمن بشحنة أدوية جديدة مساعدات إماراتية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أدوية جديدة لصالح مركزين صحيين فى محافظة الحديدة، ضمن الدعم الإماراتى المتواصل و المدروس للقطاع الصحى بالساحل الغربى اليمنى.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات تجرى تسليم الشحنة - التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة - من قبل الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر بحضور الدكتور عبدالعزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة الذي أشاد بجهود " الهلال " المتواصلة دعما للقطاع الصحي في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة من خلال إعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصحية ومدها بالأدوية اللازمة.

 

وثمن الدكتور حسن أهيف مدير مكتب الصحة في التحيتا و الدكتور عبدالله زهير دوبلة مدير مكتب الصحة في الخوخة الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات و الذي مكن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين.

 

 

 


الامارات

ادوية

الحديدة

اليمن

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