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الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب و5 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة أسوان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:42 ص
الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب و5 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة أسوان وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، و5 مشروعات للصرف الصحى، بطاقة 69 ألف م3/يوم، بمحافظة أسوان، من أجل تحسين خدمات المياه والصرف بالمحافظة.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، أوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ 3 أبار بكلابشة، لخدمة 1740 نسمة، و3 محطات مياه (كلح القارة – الدفاديق – الخرازة)، لخدمة 21970 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/12/2019، وتنفيذ 5 آبار بوادي النقرة بنصر النوبة، لخدمة 5260 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/11/2019.

وبشأن مشروعات الصرف الصحى، قال وزير الإسكان إنه جارٍ تنفيذ صرف صحي المحاميد، لخدمة 9693 نسمة، وصرف صحي الرديسية، لخدمة 8350 نسمة، وصرف صحى توشكى وأبوسمبل، لخدمة 12400 نسمة، وصرف صحي المويسات، لخدمة 9700 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 30/12/2019، وتنفيذ محطة معالجة صرف صحي مدينة الحاجر بأدفو، لخدمة 68375 نسمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 11/2019، مضيفاً أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لصرف صحي أبو سمبل السياحي، لخدمة 3722 نسمة، وصرف صحي الكاجوج، لخدمة 14500 نسمة.


وزاره الاسكان

مشروعات المياه والصرف

الصرف الصحى

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