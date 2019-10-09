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الأوقاف: توزيع 84 طنا من لحوم الأضاحى بـ 16 محافظة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:14 م
الأوقاف: توزيع 84 طنا من لحوم الأضاحى بـ 16 محافظة الأسبوع المقبل توزيع لحوم الأضاحى
​كتب - إسماعيل رفعت

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تواصل وزارة الأوقاف، للأسبوع التاسع على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (84) طنًا بدءًا من يوم السبت القادم بمحافظات : (الجيزة – البحيرة – بني سويف – الفيوم – الإسكندرية – الشرقية – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسماعيلية – الغربية ) ، وبذلك يصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع التاسع  (701) طنًا.
 
من جانبها أكدت عرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع. 
 

وزارة الأوقاف

لحوم صكوك الأضاحي

الأسر الأكثر احتياجًا

عرفة العمليات

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