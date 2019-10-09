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الأقصر تستضيف بطولة الترايثلون لسباقات الركض والدراجات للمرة الثالثة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:57 م
الأقصر تستضيف بطولة الترايثلون لسباقات الركض والدراجات للمرة الثالثة سباق دراجات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد محافظة الأقصر، لاستضافة البطولة العربية والإفريقية للترايثلون التى تضم سباقات فى الركض وسباقات فى الدراجات، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر، والتى ستقام خلال الفترة من 10 حتى 12 أكتوبر 2019 بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

 

ويجرى إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإقامة البطولة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحت قيادة حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومشاركة إدارة الرياضة بالمديرية بهذا المهرجان، حيث إن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية، وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.

 

ومن المقرر أن يقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات المهمة التى تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويين العربى والأفريقى وهى: اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للترايثلون.

 

وكان قد عقد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية، إجتماع موسع مع اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون، وذلك للتنسيق ومناقشة التجهيزات النهائية لاستضافة بطولة "الاتحاد الثلاثى للترايثلون"، والمقرر إقامتها بمحافظة الأقصر فى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 400 لاعب ولاعبة مختلفى الجنسيات.


الاقصر

اخبار الاقصر

البطولة العربية والافريقية للترايثلون

وزارة الشباب والرياضة

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