الأقصر تبدأ مبادرة "امسك حنطور" لخدمة الموسم السياحى وضبط المخالفين

الأقصر أحمد مرعى

صرح حاتم جابر عبد الحارث سكرتير مدينة الأقصر، أن المبادرة الجديدة "امسك حنطور" التى أطلقها العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، تهدف لحماية الشوارع والتطوير والتجديد الذى يتم حالياً فى مختلف الميادين الرئيسية لخدمة حركة السياحة مع قرب دخول الموسم السياحى الشتوى، وكذلك تساهم فى البدء بتطبيق تجرية الـ" call center" لعربات الحنطور، لتسهيل التواصل بين شركات السياحة والحنطور الذى يميز مدينة الأقصر باعتباره إحدى وسائل المواصلات التراثية، والتى يتهافت عليها السائحين خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر لقضاء زيارات سياحية متنوعة، وذلك لاستغلال الحنطور ومساهمته بصورة حضارية فى تنشيط السياحة بمدينة الأقصر.

وأوضح سكرتير مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن التطبيق الجديد للحنطور ينتظر أن يتم تطبيقه رسمياً خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما شهدت محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية توقيع عقد بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر مع وزارة التخطيط وإحدى الشركات الخاصة لعمل سيستم قابل للتعديل طبقاً لعملية تطوير الحنطور، والخاص ببرنامج أوبر حنطور عن طريق برنامج الـ"َqr" والذى سيتم تطبيقه على عربات الحنطور المرخصة وعددهم حوالى (350) عربة حنطور، سيتم من خلالة معرفة هوية السائق ورقم العربة وتحديد مسار كل مجموعة ومنع انتشارهم بصورة عشوائية ومنع ارتكازهم بمنطقة معينة داخل المدينة، مشيراً إلى صرف زى موحد للسائقين، وحفاضات للخيول مجاناً، ووضع معايير وضوابط مناسبة لفرض تطبيق هذا النظام على العربات داخل المدينة.

وشدد حاتم جابر عبد الحارث سكرتير مدينة الأقصر، أن حملات "امسك حنطور" ستخرج بصورة يومية لمكافحة كافة العربات المخالفة وبكل قوة لمنع كافة أوجه العواقب السيئة لعربات الحنطور فى الشوارع المتمثلة فى "روث الخيول" التى تجر هذه العربات فى انتشار روائح كريهة بشوارع المدينة، موضحاً أنه يجرى إنشاء إدارة حالياً لضبط منظومة عربات الحنطور ووضع قواعد لسائقيها يسيرون عليها بشكل قوى وفعال، وذلك للحفاظ على نظافة المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.