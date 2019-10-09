سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تبدأ مبادرة "امسك حنطور" لخدمة الموسم السياحى وضبط المخالفين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
الأقصر تبدأ مبادرة "امسك حنطور" لخدمة الموسم السياحى وضبط المخالفين حنطور - أرشيفية
الأقصر أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح حاتم جابر عبد الحارث سكرتير مدينة الأقصر، أن المبادرة الجديدة "امسك حنطور" التى أطلقها العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، تهدف لحماية الشوارع والتطوير والتجديد الذى يتم حالياً فى مختلف الميادين الرئيسية لخدمة حركة السياحة مع قرب دخول الموسم السياحى الشتوى، وكذلك تساهم فى البدء بتطبيق تجرية الـ" call center"  لعربات الحنطور، لتسهيل التواصل بين شركات السياحة والحنطور الذى يميز مدينة الأقصر باعتباره إحدى وسائل المواصلات التراثية، والتى يتهافت عليها السائحين خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر لقضاء زيارات سياحية متنوعة، وذلك لاستغلال الحنطور ومساهمته بصورة حضارية فى تنشيط السياحة بمدينة الأقصر.

وأوضح سكرتير مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن التطبيق الجديد للحنطور ينتظر أن يتم تطبيقه رسمياً خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما شهدت محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية توقيع عقد بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر مع وزارة التخطيط وإحدى الشركات الخاصة لعمل سيستم قابل للتعديل طبقاً لعملية تطوير الحنطور، والخاص ببرنامج أوبر حنطور عن طريق برنامج الـ"َqr" والذى سيتم تطبيقه على عربات الحنطور المرخصة وعددهم حوالى (350) عربة حنطور، سيتم من خلالة معرفة هوية السائق ورقم العربة وتحديد مسار كل مجموعة ومنع انتشارهم بصورة عشوائية ومنع ارتكازهم بمنطقة معينة داخل المدينة، مشيراً إلى صرف زى موحد للسائقين، وحفاضات للخيول مجاناً، ووضع معايير وضوابط مناسبة لفرض تطبيق هذا النظام على العربات داخل المدينة.

وشدد حاتم جابر عبد الحارث سكرتير مدينة الأقصر، أن حملات "امسك حنطور" ستخرج بصورة يومية لمكافحة كافة العربات المخالفة وبكل قوة لمنع كافة أوجه العواقب السيئة لعربات الحنطور فى الشوارع المتمثلة فى "روث الخيول" التى تجر هذه العربات فى انتشار روائح كريهة بشوارع المدينة، موضحاً أنه يجرى إنشاء إدارة حالياً لضبط منظومة عربات الحنطور ووضع قواعد لسائقيها يسيرون عليها بشكل قوى وفعال، وذلك للحفاظ على نظافة المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.


الاقصر

اخبار الاقصر

مكافحة مخالفات الحنطور

الموسم السياحي الشتوي

حملات امسك حنطور

تنشيط السياحة بالاقصر

حل ازمات الحنطور بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تطوير 5 قرى شديدة الاحتياج فى مراكز الأقصر المختلفة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:32 م

رئيس مدينة إسنا يعقد اجتماعا لحل أزمة موقف السيارات العشوائى بمنطقة الشيخ أحود

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:17 م

صور.. ورش تدريب لخريجى السياحة والآثار للحفاظ على الأماكن الأثرية بالأقصر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:21 م

تموين الأقصر تضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملات بالأسواق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:16 م

غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة إسنا 3 ساعات لأعمال الصيانة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة