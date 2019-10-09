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الأرصاد السعودية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والطائف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:02 ص
الأرصاد السعودية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والطائف أمطار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدن فى مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدى إلى جريان السيول فى الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم.

و دعت مديرية الدفاع المدنى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة بدورها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية

 


أمطار

السعودية

مكة المكرمة

أضم

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