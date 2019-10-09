سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

اعرف أعراض سرطان الثدى عند الرجال فى شهر التوعية بالمرض

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:00 م
اعرف أعراض سرطان الثدى عند الرجال فى شهر التوعية بالمرض سرطان الثدى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرطان الثدي عند الرجال من أنواع السرطان التى تصيب الرجال بشكل نادر، وعادة ما يتم تشخيصه فى وقت متأخر، مما يؤثر على سرعة العلاج، ولأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى نتعرف على أبرز أعراضه عند الرجال، وفقاً لموقع medical news today

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية يمثل سرطان الثدي لدى الذكور أقل من 1 ٪ من جميع تشخيصات السرطان في جميع أنحاء العالم، ويبلغ خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الرجل حوالي حالة واحدة من كل 833 رجل كل عام.

سرطان الثدى عند الرجال
سرطان الثدى عند الرجال

يمكن أن يؤثر سرطان الثدي أيضًا على الذكور بشكل مختلف، حيث يكون لدى الرجال كمية صغيرة من أنسجة الثدي مقارنةً بالإناث،  هذا يمكن أن يجعل من السهل اكتشاف الكتل الصغيرة، ولكن هذا يعني أيضًا أن السرطان لديه مساحة أقل للنمو داخل الثدي، نتيجة لذلك، قد ينتشر بسرعة أكبر إلى الأنسجة القريبة.

اعراض سرطان الثدى عند الرجال

- وجود ورم في منطقة الثدي.

- كتلة فى الثدي، عادة ما تكون غير مؤلمة.

- تراجع حلمة الثدى وتقرحات وتفريغ السوائل.

-تجعد الجلد على الثدي.

-احمرار الجلد على الثدي أو الحلمة.

إذا انتشر السرطان، فقد تشمل الأعراض الإضافية:

-تورم في الغدد اللمفاوية ، في أو بالقرب من منطقة الإبط.

-ألم الثدي.

-آلام العظام.


اعراض سرطان الثدى عند الرجال

سرطان الثدى

اعراض سرطان الثدى

سرطان الثدى عند الرجال

اعراض سرطان الثدى عند الذكور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة