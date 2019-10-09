اعرف أعراض سرطان الثدى عند الرجال فى شهر التوعية بالمرض

كتبت فاطمة خليل

سرطان الثدي عند الرجال من أنواع السرطان التى تصيب الرجال بشكل نادر، وعادة ما يتم تشخيصه فى وقت متأخر، مما يؤثر على سرعة العلاج، ولأن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى نتعرف على أبرز أعراضه عند الرجال، وفقاً لموقع medical news today

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية يمثل سرطان الثدي لدى الذكور أقل من 1 ٪ من جميع تشخيصات السرطان في جميع أنحاء العالم، ويبلغ خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الرجل حوالي حالة واحدة من كل 833 رجل كل عام.



سرطان الثدى عند الرجال

يمكن أن يؤثر سرطان الثدي أيضًا على الذكور بشكل مختلف، حيث يكون لدى الرجال كمية صغيرة من أنسجة الثدي مقارنةً بالإناث، هذا يمكن أن يجعل من السهل اكتشاف الكتل الصغيرة، ولكن هذا يعني أيضًا أن السرطان لديه مساحة أقل للنمو داخل الثدي، نتيجة لذلك، قد ينتشر بسرعة أكبر إلى الأنسجة القريبة.

اعراض سرطان الثدى عند الرجال

- وجود ورم في منطقة الثدي.

- كتلة فى الثدي، عادة ما تكون غير مؤلمة.

- تراجع حلمة الثدى وتقرحات وتفريغ السوائل.

-تجعد الجلد على الثدي.

-احمرار الجلد على الثدي أو الحلمة.

إذا انتشر السرطان، فقد تشمل الأعراض الإضافية:

-تورم في الغدد اللمفاوية ، في أو بالقرب من منطقة الإبط.

-ألم الثدي.

-آلام العظام.