اضبط مخالفة.. تلال القمامة وكابلات كهرباء تهدد سكان حى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع" شكوى أهالى منطقتى الرحاب والسيدة نفيسة القديمة بحى الضواحى، من تلال مخلفات البناء والقمامة، التى تزكم الأنوف فضلا عن تراكمات مياه المجارى وكابلات الكهرباء بالطريق العام، مما يعد خطورة داهمة على أرواح المواطنين وعبث الأطفال رغم العديد من الشكاوى للمسئولين.

وقال سكان منطقتى "الرحاب" و"السيدة نفسية القديمة" بحى الضواحى لــ"اليوم السابع" القمامة ومياه المجارى ومخلفات البناء تحاصر الشوارع، فضلا عن الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف والفئران التى تكشر عن أنيابها، ناهيك عن لدغات الناموس، التى حولت حياتهم لجحيم وسط غياب المسئولين بالشركة القابضة ومياه الشرب والصرف الصحى ومكافحة القوارض.

واشتكى سكان الرحاب، من وجود كابل كهرباء ضغط عالى على سطح الأرض بالطريق العام، مما يعد خطرا داهم على حياة المواطنين عندما تغرق المنطقة بمياه الصرف الصحى وسط تجاهل الجهات المعنية بشكواهم.

ومن جانبهم ناشد السكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد منطقتى الرحاب والسيدة نفسية القديمة ليرى المأساة التى يعيشها الأهالى الذين سقطوا من حسابات المسئولين.