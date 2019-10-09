اضبط مخالفة.. بلاعة مفتوحة تنذر بكارثة أمام مجمع مواقف المحلة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

يشهد أول شارع الترعة أمام مجمع مواقف المحلة بمحافظة الغربية، وجود بلوعة مكشوفة بعد سرقة الغطاء الخاص بها الأمر الذى ينذر بكارثة خشية سقوط المارة بها، او السيارات، لعدم وجود غطاء أو لوحة إرشادية لمنع المواطنين من الاقتراب منها خشية السقوط فيها.

ورصد "اليوم السابع" البلاعة المفتوحة امام النصب التذكارى، بمدخل شارع الترعة الرئيسى، بالقرب من البوابة الخلفية لمجمع مواقف المحلة، حيث يتردد على هذه المنطقة الآلاف من المواطنين وطلبة المدارس ويمر بجوارها مئات السيارات يوميا.

واشتكى المواطنين من عدم تغطية البلاعة خشية سقوط احد فيها، خاصة فى الليل نظرا لعدم وجود إضاءة كافية تكشف البلاعة المفتوحة أمام المواطنين.

يقول ماهر العطار من سكان شارع الترعة، أنه يتردد يوميا على مجمع مواقف المحلة، للذهاب إلى عمله، وفوجئ بوجود بلاعة مفتوحة منذ أيام وهو ما ينذر بكارثة تهدد ارواح المواطنين.

وأشار أن هذه المنطقة يتردد عليها المئات من المواطنين يوميا وهذا الطريق حيوى ويمر عليه السيارات المتجهه إلى شارع الترعة والموقف والطريق الدائري المحلة المنصورة، وهذه البلاعة المكشوفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر خشية سقوطهم او سقوط سياراتهم فيها، مطالبا المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتدخل لتغطية هذه البلاعة المكشوف حفاظا حياة المواطنين.