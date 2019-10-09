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استكمال تنفيذ مشروع مجمع خدمة المستثمرين بالوادى الجديد بـ58 مليون جنيه

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:00 م
استكمال تنفيذ مشروع مجمع خدمة المستثمرين بالوادى الجديد بـ58 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع مجمع خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة والذى يقام علي مساحة 2500 متر مربع بتكلفة اجمالية تصل إلى 58 مليون جنيه وذلك في إطار تفعيل نظام الشباك الواحد لتيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط من نفس المكان.

 

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم إن المجمع يشتمل علي فرع لهيئة البريد وفرع لأحد البنوك وفرع لمصلحة الجوازات ومكتب للسجل التجاري ومكتب للشهر العقاري بالإضافة إلي صالات لخدمات التأثيث وذلك لتيسير وتسهيل الإجراءات علي المستثمرين.

 

وأضاف الزملوط، أنه يجرى استكمال العمل بالموقع وفقا للجدول الزمنى المحدد مشيرا إلى أن المجمع سوف يسهم فى وضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة موجها بسرعة الانتهاء من كافه أعمال التشطيبات في التوقيتات المحددة ورفع المخلفات والأنقاض وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة .

 

 

 


الوادى الجديد

مجمع خدمة المستثمرين بالخارجة

الاستثمار بالوادى الجديد

الممشى السياحى بالخارجه

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