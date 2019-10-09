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استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:21 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-10-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.24 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.25 جنيه للشراء.

16.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.26جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.


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