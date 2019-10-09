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استعدادات بشمال سيناء لافتتاح مشروعات رصف طرق وتجميل قرية بغداد.. صور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:35 ص
استعدادات بشمال سيناء لافتتاح مشروعات رصف طرق وتجميل قرية بغداد.. صور رصف طرق بقرية بغداد
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اليوم الأربعاء،  مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، استعداداته لافتتاح مشروعات رصف طرق وتجميل بنطاق قرية بغداد إحدى قرى المركز .

 

وقال معتز محمد طلعت رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم التنبيه والتشديد علي المقاولين بإنهاء خطة العمل فى انتظار افتتاحها رسميا بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ضمن  جولة افتتاح المشروعات والإنشاءات الجديدة بمركز ومدينة الحسنة، وتتضمن هذه الأعمال تجميل طرق وأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة .

 

وأوضح المهندس أحمد عبد الحليم سكرتير عام المجلس، والمتحدث الرسمي عن ديوان عام المجلس، أن المشروعات هى رصف 4000 متر طرق داخلية بالقرية بتكلفة 5.9 مليون جنيه ، وعلى مساحة 6000 متر، وتم تركيب البلدورات بالازدواج، وعلى مساحة 7000 مترا  تركيب انترلوك للأرصفة، وجاري رفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية بغداد بالكامل والبدء في الخطة  في قرية الجفجافة والقسيمة للعام المالي الجديد، وتم إخطار المقاولين والشركات  المنفذة  بسرعة التنفيذ لتخفيف العبء على المواطنين.

 

وكان رئيس مركز ومدينة الحسنة عقد مؤتمر شعبي بقرية الجدي بمشاركة جميع الهيئات المختصة بإنهاء تجهيزات افتتاح المرحلة الثانية من القرية النموذجية، وتم مراجعة الترتيبات والتجهيزات النهائية لاعمال الفرش للوحدات السكنية وفرش المدارس ونقل الأجهزة الطبية للوحدة الصحية، ومستلزمات مركز الشباب والرياضة ومحطة المياه، وتم التنبيه علي جميع الهيئات المختصة لسرعة فرش وتسكين الموظفين المرشحين للعمل بهذه الإدارات .

 

كما انتهى مجلس مدينة الحسنة من طرح مناقصة رفع كفاءة مبنى مجلس المدينة خطة العام المالي 2019/2021 ، وتوزيع كافة المستلزمات المدرسية المقدمة  من الهلال الأحمر  على المدارس بجميع القري وتتضمن مستلزمات واحتياجات المدارس بالكامل .

 

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة إنهاء مراحل بناء محطة تحلية مياه الأبار بمدينة الحسنة علي مساحة أوسع ليصل الضخ  اليومي(300) متر مكعب، وليصبح إجمالي الإنتاج اليومي (1500) متر مكعب في اليوم لموكبة الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز، والانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ( 500) متر مكعب لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة .

 

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شمال سيناء

مدينة الحسنة

وسط سيناء

قرية بغداد

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