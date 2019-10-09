استشهاد 8 مدنيين وإصابة 20 فى قصف عشوائى تركى بشمال سوريا

كتب : أحمد جمعة

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب 20 آخرين فى قصة عشوائى للقوات التركية بشمال سوريا، بعد ساعات من الاجتياح البري وسط إدانات عربية ودولية للجرائم التركية بحق الدولة السورية .

وقال مراسل وكالة سانا السورية فى منطقة الحسكة إن العدوان التركى على شمال سوريا يتوالى بشكل مكثف، حيث قامت قوة تركية بأسلحة ثقيلة بقصف أحياء القامشلي والدرباسية والمشرافة برأس العين بشكل مكثف وعشوائى، مشيراً إلى أن من بين الضحايا أطفال ونساء.



طفل من بين ضحايا العدوان التركي على سوريا

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.