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اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى السبت المقبل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:05 م
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى السبت المقبل جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية بخصوص سوريا والذى طلبت مصر عقده سيكون يوم السبت القادم.
 
 
وأوحت المصادر ان الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية العرب.
 
 
وطلبت مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
 
 
وأدانت مصر  بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.
 
 
وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها مساء اليوم، أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
 
وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
 
 
وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
 
كما صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي  بأنه تقرر عقد  اجتماع طارىء لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق 12 اكتوبر الجاري ،  بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول ، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري فى دورتة الحالية  وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية ، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
 

مصر

سوريا

الجامعة العربية

تركيا

مجلس الامن

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