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إيران تدعو تركيا لضبط النفس وتطالب بمغادرة القوات الأمريكية المنطقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:21 ص
إيران تدعو تركيا لضبط النفس وتطالب بمغادرة القوات الأمريكية المنطقة الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى تركيا إلى ضبط النفس وتجنب أى عمل عسكرى فى شمال سوريا وقال إنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحانى قوله "تركيا لديها كل الحق للقلق بشأن حدودها الجنوبية. نرى أنه ينبغى اتباع مسار سليم لإزالة هذه المخاوف... على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة... يتعين على الأكراد فى سوريا... مساندة الجيش السورى".

وتتأهب القوات التركية لدخول شمال سوريا في أعقاب انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية.

 

 


إيران

حسن روحانى

تركيا

العدوان التركى

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