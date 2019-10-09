إلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية للتقصير فى العمل

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارًا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نُسِب إليه من قصور فى أداء مهامه وواجبه الوظيفى.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التربية والتعليم، أنه تم أيضا استبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات، كما أحال ولى أمر الطالبة إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه.

وترجع أحداث الواقعة إلى تعدى ولية الأمر على الطالبة روان محمد محمود بالصف الرابع الابتدائى بذات المدرسة مما أدى إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم والعين ويتم الآن علاجها بمستشفى الطلبة وتم تكليف الإدارة بزيارتها ومتابعة الحالة بشكل مستمر، ونهيب بالسادة أولياء الأمور عدم التعدى على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التى يتم اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديرى المدارس، وكذلك عدم دخول المدارس إلا فى المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفى مكاتب مديرى المدارس .