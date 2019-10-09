إقامة سور لقطعة أرض فضاء بشارع قناة السويس لمنع إلقاء القمامة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الأجهزة التنفيذية إقامة سور لقطعة أرض فضاء بشارع قناة السويس لمنع إلقاء القمامة.

جاء ذلك خلال جولته بحى شرق المنصورة يوم الإثنين الماضى، حيث تلاحظ المحافظ له وجود تراكمات قمامة بقطعة أرض فضاء بشارع قناة السويس بالمنصورة، ووجه لرئيس حى شرق بإقامة سور حولها لمنع إلقاء القمامة، وتحصيل التكاليف من مالك الأرض بالطريق الإدارى.

كما كلف محافظ الدقهلية، بإقامة صدادات حاجز بالدراسات لمنع الباعة من الشارع والتنبيه المشدد باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع غرامة فورية فى حالة تجاوز الحاجز، مع تعيين نوبتجية على مدار اليوم وذلك لتيسير حركة المرور للمواطنين والسيارات.

وفى إطار تكليفات محافظ الدقهلية، قال حسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة، إنه تم تنفيذ التوجيهات على الفور، وأضاف أنه تم شن حملة نظافة بشارع الدراسات، وقناة السويس، ومنطقة كفر البدماص، ومدينة السلام، والحسينية، وشارع بنك مصر، وتوريد 385 طن قمامة خلال يومين .

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تطهير بالوعات الصرف بشارع الكرنك، ومتابعة حل مشكلة الصرف الصحى بعزبتى الصفيح والهاويس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إصلاح خلايا الإضاءة بشارع سعد زغلول، وشارع على مبارك وقناة السويس، ودوران جديله، وشارع سعد الشربيني، وايقاف حالة هدم بشارع رستم بالحسينية لعدم وجود ساتر أمنى حفاظا على سلامة المواطنين.