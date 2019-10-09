إعلان حالة النفير العام فى شمال وشرق سوريا لمواجهة العدوان التركى

كتب أحمد جمعة

أعلنت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، وأهابت بكافة إدارات ومؤسسات الإدارة والشعب السورى بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة.

ياتى ذلك مع تصاعد وتيرة التهديدات وحشد الجيش التركي ومرتزقته الذين يسمّون أنفسهم بالجيش الوطني السوري ، للهجوم على المناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا

ودعت الإدارة الذاتية فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه السوريين بكل مكوناتهم في كردستان وكافة أرجاء العالم للقيام بواجبهم تجاه أرضهم وشعبهم في الداخل والقيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم وخاصّة في دول المهجر.

وحملت الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة انسانية تلحق بالشعب في شمال وشرق سوريا.