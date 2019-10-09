إطلاق نار أمام معبد يهودى فى مدينة هاله الألمانية

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن صحيفة بيلد الألمانية، إن مدينة هاله شهدت منذ قليل، إطلاق نار أمام معبد يهودى.
إطلاق نار أمام معبد يهودى فى مدينة هاله الألمانيةالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:16 م
إطلاق نار - صورة أرشيفية
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