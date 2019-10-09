إصلاح كسر فى خط مياه رئيسى بشارع الهيلتون بالكرنك وسط مدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط المياه الرئيسى بشارع الهيلتون بمنطقة الكرنك بالأقصر، وإعادة الشيء لأصله والذى تعرض لكسر مفاجئ نتج عنه تجمع كميات من المياه ببعض المناطق التى يغذيها الخط.

وعلى الفور وجه رئيس مدينة الأقصر، قيادات رئاسة حى شمال بالتنسيق مع مسؤولى شركة المياه وحملة المعدات، لاتخاذ اللازم نحو سرعة إصلاح الكسر، وكان قد تم تكليف أحمد زين العابدين محمد رئيس حى شمال بمتابعة عملية الإصلاح والتعامل الفورى مع أى آثار قد تنتج عن الكسر، وأوضح رئيس حى شمال، أنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة دقاق وزاحف وسيارة كسح لشفط ونزح المياة بمعدل 4 مرات لنزح وتفريغ سيارة الكسح بالأماكن المخصصة، وتم الإصلاح فى أسرع وقت دون تأثر ملحوظ فى انقطاع المياه بالمنطقة.

وكان قد استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عددا من رؤساء ومسئولى الهيئات ومؤسسات الدولة بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية، وتم عقد اجتماعات للجنة المجتمع المدنى، حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المجتمع المدنى داخل الشركة، وذلك بحضور مسئولى "الأزهر- الأوقاف- الكنيسة- الرى- الصحة- التربية والتعليم- المجلس القومى للمرأة- الهيئة العامة للاستعلامات- التضامن- البيئة- الشباب والرياضة – الثقافة"، ومديرى القطاع التجارى والقطاع المإلى بالشركة، وذلك فى إطار مجال التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية، بهدف تعزيز التواصل مع جميع المؤسسات والهيئات لطرح الرؤى والخطط المستقبلية للشركة، واستقبال الآراء والمقترحات والشكأوى من جميع الهيئات بالمحافظة، لتعزيز العمل لصالح المواطنين ولتحسين مستوى الخدمة.