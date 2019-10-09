إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق "ديرب نجم" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 6 شخاص، بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "ديرب نجم،" أمام مدرسة الزراعة، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، "بطريق "ديرب نجم" أمام مدرسة الزراعة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.