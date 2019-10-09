إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بعزبة منقباد التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارة بعمود إنارة وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة كلا من "حماده أ . ى " ، 43 سن ، و"أمير . ز . خ " 30 سنة اشتباه كسرالقدم الايمن، و" نافع .ع" 45 سنة، وتم نقلة إلى مستشفى القوصية مصاب بغيبوبة، و "مصطفى .ع . خ " 44 سنة، مصاب بجرح قطعى بالزراع الايسر، و"محمود . أ . ع" 35 سنة مصاب بجرح بالزراع الأيمن.

وتم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام، وجارى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.