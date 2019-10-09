إصابة 3 طلاب فى حادث سير بمحافظة بنى سويف

أصيب ثلاثة طلاب اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب توك توك أمام كوبرى الحرجة بطريق الجيزاوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب توك توك أمام كوبرى الحرجة بطريق الجيزاوية شمال غرب مركز ناصر .

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بمنطقة الحادث.

واستقبل مستشفى ناصر العام شيماء حمدى 15 سنه مصابة اشتباه كسر بالساق اليسرى و سالمه حمدى حميده 16 سنة مصابه اشتباه مابعد الارتجاج و عبد الرحمن عصام رمضان 15سمة مصاب اشتباه كسر بالساق الايمن جميعهم طلاب ويقيمون قرية الحمامة التابعة لمركز ناصر.