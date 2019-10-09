إخلاء سبيل 7 متهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلى بضمان محل الإقامة

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 7 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم : أدهم الصغنن، وأحمد علي، وإسماعيل محمود، وعبدالله أيمن، وعمرو صلاح، وكريم أبو الفرج، وشريف شيتوس، ووجهت النيابة إليهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.