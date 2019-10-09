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إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة فى المرج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:44 م
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة فى المرج أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة المرج، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام بالاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على صبرى.ح 28 سنه مسجل خطر وبحوزته 1000 قرص مخدر ترامادول، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.
 
 

مسجل خطر

اتجار المخدرات

أقراص مخدرة

إحالة عاطل

قسم المرج

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