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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الساحل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:01 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الساحل كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الساحل، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، مفادها أن كلاً من "رمضان. ح"، 36 سنة، عاطل ومقيم الوراق/ جيزة ( مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 3643 فئة "ب" والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرهم 17414 لسنة 2016م أوسيم / جيزة " مخدرات "، و" جمال . ع"،  18 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

 

بمواجهتهما بالتحريات، اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة  بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميلهما " سىء النية " احمد . ع" ،  37 سنة،  حداد ومقيم الوراق / جيزةوالسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 32199 لسنة 2008م الوراق / جيزة " سرقة متجر".

 

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية، واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

تشكيل عصابى

الساحل

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