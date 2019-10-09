"أوقاف الإسماعيلية" تنظم أمسيات دينية فى ذكرى إنتصارات أكتوبر

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قامت الإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية، بعقد أمسيات دينية على مستوى المحافظة، فى إطار الإحتفالات بذكرى إنتصارات أكتوبرالمجيدة، تحت عنوان، "أكتوبر ملحمة تجمعت فيها مبادئ الوطنية"، تحت رعاية الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، خلال كلمته عن ذكرى إنتصارات اكتوبر المجيدة ، إن هذه الملحمة تجمعت فيها كافة المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة، والعقيدة القتالية السليمة والإعداد الجيد للمعركة والقناعة بأن النصر قادم لا محالة، والتفاني والإخلاص والتلاحم بين الشعب والقيادة السياسية، وهى كلها مبادئ وقيم سطرت أروع ملاحم التاريخ المصري الحديث.

وقدم "بدران" التحية والإجلال للقوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن البلاد، ولكل الجهود والتضحيات الجسام التي تقوم بها من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، معربا عن اعتزازه وتقديره لأرواح الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم الذكية أرض سيناء الغالية، وقدموا أرواحهم فداء للوطن راضين مرضيين، وهم أحياء عند ربهم يرزقون.