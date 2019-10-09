سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

"أكراد سوريا" : نتطلع لدور روسى فى دعم حوار مع الحكومة السورية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:23 م
"أكراد سوريا" : نتطلع لدور روسى فى دعم حوار مع الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة الذاتية فى شمال وشرق سوريا على الدوام ، أن الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة فى سوريا يكمن فى الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السورى – السورى.

وأشارت الإدارة الذاتية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الكردية حاولت تطوير ذلك على الدوام وقد حدثت لقاءات كثيرة بين الإدارة ودولة روسيا الاتحادية من أجل تطوير الحوار، موضحة أن الإدارة الذاتية قدمت خارطة حل ولا تزال ترى بأن تطوير تلك الجهود إلى حالة عملية مهم جداً.

وأكدت الإدارة الذاتية إلى أنها تنظر بإيجابية إلى تصريحات وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف حول موضوع الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، لافتة إلى أنها تتطلع لأن يكون لروسيا دور فى هذا الجانب داعم وضامن وأن يكون هناك نتائج عملية حقيقة كون هذا الإجراء هو من أجل خدمة ومصلحة عموم السوريين.

ولفتت الإدارة الذاتية إلى أنها لا تريد ما حدث فى عفرين حيث كان ذلك هجوم واستهداف لعموم الشعب السورى ما يجب أن لا يتكرر كون ذلك سيكون خطير على سوريا وشعبها دون تمييز.


اخبار سوريا

اخر اخبار سوريا

الاداره الذاتيه السوريه

حكومه دمشق

اكراد سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا تعرب عن قلقها بشأن العدوان العسكرى التركى على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:53 م

لافروف: موقف واشنطن تجاه سوريا متناقض للغاية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:44 ص

رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب فى دفاعاتهم.. أردوغان يريد تقسيم بلادنا وعمل تغيير ديموغرافى.. نطالب بدعم دمشق لنا بمضادات جوية.. نتمسك بأرضنا وصامدون بوجه العدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:35 ص

لافروف: روسيا وكازاخستان تدعمان عمل اللجنة الدستورية فى سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:18 ص

"أكراد سوريا" يعلنون النفير العام لمواجهة التهديدات التركية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:13 ص

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة