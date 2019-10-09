"أكراد سوريا" : نتطلع لدور روسى فى دعم حوار مع الحكومة السورية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الإدارة الذاتية فى شمال وشرق سوريا على الدوام ، أن الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة فى سوريا يكمن فى الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السورى – السورى.

وأشارت الإدارة الذاتية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الكردية حاولت تطوير ذلك على الدوام وقد حدثت لقاءات كثيرة بين الإدارة ودولة روسيا الاتحادية من أجل تطوير الحوار، موضحة أن الإدارة الذاتية قدمت خارطة حل ولا تزال ترى بأن تطوير تلك الجهود إلى حالة عملية مهم جداً.

وأكدت الإدارة الذاتية إلى أنها تنظر بإيجابية إلى تصريحات وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف حول موضوع الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، لافتة إلى أنها تتطلع لأن يكون لروسيا دور فى هذا الجانب داعم وضامن وأن يكون هناك نتائج عملية حقيقة كون هذا الإجراء هو من أجل خدمة ومصلحة عموم السوريين.

ولفتت الإدارة الذاتية إلى أنها لا تريد ما حدث فى عفرين حيث كان ذلك هجوم واستهداف لعموم الشعب السورى ما يجب أن لا يتكرر كون ذلك سيكون خطير على سوريا وشعبها دون تمييز.