أطعمة مهمة لطفلك اعرفيها قبل ما يروح التمرين

فاطمة ياسر

النظام الغذائي الصحي والمفيد يعد من أهم الأشياء التي يجب علي الأم القيام في حالة ذهاب طفلها للتمرينات الرياضية، فهي تساعد بشكل كبير في تكوين جسم غني بالعضلات، وأيضا تحافظ علي نسبة الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل دائم.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي يجب علي الطفل تناولها طيلة الأسبوع في حالة ذهابه للتمارين الرياضية لأنها تساعد بشكل كبير في تقوية الجسم، وذلك وفقا لموقع " stronglifts".

علي الأم الاهتمام بوجبة الإفطار للطفل، ويجب أن تكون غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا عليها إعطائه بيض والخبز ذو الردة، ويجب الاهتمام بالفواكه ولذا يمكنك تناوله الموز أو التفاح.

يجب امداد الطفل بالعناصر الهامة المتواجدة في المكسرات، كمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة، ولذا علي الأم امداد طفلها بحفنة يوميا من المكسارت.

وعند إعداد وجبة الغداء يجب توفير طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا، وقطعة من البروتين أي دجاج أو لحوم حمراء أو أسماك والأرز أو المكرونة أو الخبز.

قبل الذهاب للتمرين بشكل مباشر علي الأم إعداد كوبا من الزبادي المضاف إليه شرائح الفواكه الطازجة فهذه الوجبة تعمل علي إمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها وتمده بالطاقة والحيوية.