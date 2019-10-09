أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)



1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.119 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.242 يورو.

جنيه استرليني (GBP)



1 جنيه استرليني = 4.591 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.217 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.818 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.354 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)



1 دولار أسترالي = 2.528 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.395 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)



1 ين ياباني = 0.035 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.600 ين ياباني.