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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 فى مصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:57 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، ارتفاع بقيمة جنيهين مستهل تعاملات اليوم، بعد أن شهد سعر الذهب عالميا، ارتفاع من 1497 إلى 1502 دولار.
 
وسجل الذهب اليوم فى مصر 683 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.
 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5464 جنيها.

أوقية الذهب 1502 دولارا.

 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 
وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

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