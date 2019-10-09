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أردوغان يتبجح بالعربية ويثنى على قتل المدنيين فى سوريا على يد جيش الاحتلال التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:25 م
أردوغان يتبجح بالعربية ويثنى على قتل المدنيين فى سوريا على يد جيش الاحتلال التركى العدوان التركى على سوريا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تبجح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأطلق على جيش الاحتلال التركى لسوريا الجيش المحمدى، وكتب تغريدة بالعربية على حسابه الرسمى على تويتر، قائلا:"أقبل كافة أفراد الجيش المحمدى الأبطال المشاركين فى عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتى تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا فى هذه العملية، وفقكم الله وكان فى عونكم".

وزعم أردوغان أن العملية المسماه بـ" نبع السلام " سنقضى على خطر الإرهاب، قائلا: ستقضى على الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التى سنشكلها، كما سنحافظ على وحدة الأراضى السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

 

 

 
وكان بدأ النظام التركى عدوانه على شمال سوريا ظهر اليوم الاربعاء، بضربات جوية تدعمها نيران المدفعية، قتلت عشرات الأبرياء المدنيين بحسب تقارير صحفية.
 

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

 

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات من قبل تركيا، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

 

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


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