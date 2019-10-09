أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-10-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، حديد عز، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه. أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 17069 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5259 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1397 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تنمية الصادرات باعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، نحو 60 ألف سهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، عبر عمليتين الأولى بعدد 13.6 ألف سهم، والثانية بعد 46.7 ألف سهم، وذلك بحسب إعلان البورصة عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة. باعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، نحو 60 ألف سهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، عبر عمليتين الأولى بعدد 13.6 ألف سهم، والثانية بعد 46.7 ألف سهم، وذلك بحسب إعلان البورصة عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن 39 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى عدد 5753 سهم.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد على تعاملات الداخلين على أنه دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما حظر تعامل أى من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند «ب» من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

البنك التجارى أعلن البنك التجارى الدولى، عن تعديل تشكيل مجلس الإدارة بضم عضوين جديدين غير تنفيذيين مستقلين، وهما باريش داتاريا سوكتانكار، راجيف كريشان لال كاكار، بالإضافة إلى تنحى كلا من ياسر هاشم والدكتور شريف كامل عن منصبيهما كأعضاء بالمجلس، بعد أن أتما 6 سنوات كأعضاء غير تنفيذيين بالمجلس، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزى المصرفى وفقا ً لتعليمات حوكمة البنوك. أعلن البنك التجارى الدولى، عن تعديل تشكيل مجلس الإدارة بضم عضوين جديدين غير تنفيذيين مستقلين، وهما باريش داتاريا سوكتانكار، راجيف كريشان لال كاكار، بالإضافة إلى تنحى كلا من ياسر هاشم والدكتور شريف كامل عن منصبيهما كأعضاء بالمجلس، بعد أن أتما 6 سنوات كأعضاء غير تنفيذيين بالمجلس، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزى المصرفى وفقا ً لتعليمات حوكمة البنوك.

وبحسب إفصاح البنك، للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، يمتلك العضوين المستقلين الجدد من أصول هندية، خبرات مصرفية ضخمة فى قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية.



عز الدخيلة وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، والذى أظهر تحقيق الشركة صافى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه، مقابل صافى ربح 902 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وحققت صافى خسائر 647.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى مقابل أرباح 471.2 مليون جنيه.

وبحسب إفصاح شركة العز الدخيلة للبورصة المصربية، بلغ إجمالى المبيعات 21.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، منها 11.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى، مقابل 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق، منها 10.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى.